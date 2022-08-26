حكومة الوحدة تعلن إعطاء الإذن والموافقة على عدد من المشاريع والملفات الخدمية

قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة ،إن حكومة الوحدة، وافقت على إعتماد الموقع العام للمخطط المقترح لتوسعة منطقة جمال عبدالناصر بمدينة طبرق، لإقامة مخطط حضري سكني بمساحة 120 هكتار يستوعب 8580 آلاف نسمة، بالإضافة لإعطاء الإذن لوزارة الزراعة للإعلان عن عطاء عام لتوريد بعض الأمصال والأدوية المتعلقة بالنشاط الزراعي وتربية الحيوانات.

وكشف جمعة خلال مؤتمر صحفي أقيم اليوم بالعاصمة طرابلس على الموافقة على أن تول العقارات الواردة بالكشف لصالح وزارة الشباب من بلديات المرج ومصراتة وقمينس والزاوية لتصبح مواقع شبابية وإعطاء الإذن بالبدء في صيانتها، مشيراً إلى صرف ثلاثة اشهر لصالح أصحاب المعاشات الأساسية.

وأوضح جمعة عن تخصيص مبالغ مالية لمحفظي القرآن الكريم حيث سيتم صرف مكافآتهم بقيمة 1000 دينار شهريا، مؤكدا أن ملف القروض السكنية يجرى العمل عليه وسيكون أمرأ واقعًا وكل المسجلين سيستفيدون من المبادرة.

وبين جمعة أن وزارة الشؤون الاجتماعية عاكفة على معالجة بعض الأخطاء المتعلقة بمنحة الزوجة، والتي سيتم صرفها قريبًا، إضافة لمعالجة ملف جدول المرتبات الموحد لكافة العاملين بالدولة ،قبل نهاية العام الحالي.