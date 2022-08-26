استقرار أسعار الذهب اليوم مع اتجاهها لتحقيق مكسب أسبوعي

استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة على الرغم من اتجاه المعدن النفيس لتحقيق مكسب أسبوعي، مع تركيز المستثمرين بشكل كبير على ندوة جاكسون هول للحصول على إشارات حول سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لكبح التضخم.

وتماسك الذهب في العقود الفورية عند 1757.99 دولار للأوقية، صباح اليوم، لكنه ارتفع بنسبة 0.6% حتى الآن هذا الأسبوع.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.1% إلى 1770.50 دولار.

ووضعت الانخفاضات المتقطعة للدولار الذي يتمتع بالمرونة الذهب المسعر بالعملة الأمريكية على الطريق لتحقيق مكاسب أسبوعية.

ويحوم مؤشر الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في شهر، في حين ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في العقود الفورية 0.1% إلى 19.26 دولار للأوقية والبلاديوم 0.3% إلى 2140.68 دولار. ويتجه الاثنان صوب تحقيق مكاسب أسبوعية.

وزاد البلاتين بنسبة 0.4% إلى 884.27 دولار، لكنه انخفض حتى الآن للأسبوع الثاني على التوالي.