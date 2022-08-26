اقتصاد

استقرار أسعار الذهب في العقود الفورية عند 1757.99 دولار للأوقية

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / موقع بكم
مصدر الخبر / موقع بكم

استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة على الرغم من اتجاه المعدن النفيس لتحقيق مكسب أسبوعي، وتماسك الذهب في العقود الفورية عند 1757.99 دولار للأوقية، لكنه ارتفع بنسبة 0.6% حتى الآن هذا الأسبوع.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.1% إلى 1770.50 دولار، وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد تراجعت الفضة في العقود الفورية 0.1% إلى 19.26 دولار للأوقية، والبلاديوم 0.3% إلى 2140.68 دولار. ويتجه الاثنان صوب تحقيق مكاسب أسبوعية، بينما زاد البلاتين بنسبة 0.4% إلى 884.27 دولار، لكنه انخفض حتى الآن للأسبوع الثاني على التوالي.

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