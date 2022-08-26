استقرار أسعار الذهب في العقود الفورية عند 1757.99 دولار للأوقية

استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة على الرغم من اتجاه المعدن النفيس لتحقيق مكسب أسبوعي، وتماسك الذهب في العقود الفورية عند 1757.99 دولار للأوقية، لكنه ارتفع بنسبة 0.6% حتى الآن هذا الأسبوع.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.1% إلى 1770.50 دولار، وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد تراجعت الفضة في العقود الفورية 0.1% إلى 19.26 دولار للأوقية، والبلاديوم 0.3% إلى 2140.68 دولار. ويتجه الاثنان صوب تحقيق مكاسب أسبوعية، بينما زاد البلاتين بنسبة 0.4% إلى 884.27 دولار، لكنه انخفض حتى الآن للأسبوع الثاني على التوالي.