“توتال” الفرنسية تعلن رغبتها في إطلاق استثمارات نفطية جديدة في ليبيا

أعرب الرئيس التنفيذي لشركة “توتال” الفرنسية “إنرجيز بويانيه”، عن رغبته في إطلاق استثمارات جديدة لزيادة إنتاج النفط الليبي؛ لتزويد السوق العالمية وكذلك إنتاج الغاز لكل من أسواق التصدير المحلية والأوروبية. وأكد “بويانيه” خلال اجتماعه مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة في العاصمة الفرنسية باريس، بأن “توتال” تهدف إلى مساعدة ليبيا في تحسين استخدام مواردها الطبيعية، بما في ذلك الطاقة الشمسية، والذي سيحسن بشكل مباشر إمكانية حصول الشعب الليبي على كهرباء أنظف وأكثر موثوقية وبأسعار معقولة، بحسب منشور في الصفحة الرسمية للمؤسسة. وقالت المؤسسة، إن بن قدارة ناقش مع “بويانيه” استراتيجية وأنشطة “توتال” متعددة الطاقة في ليبيا، والاتفاقيات الجاري تنفيذها والموقعة مع ليبيا في نوفمبر 2021 للتنمية المستدامة للموارد الطبيعية للبلاد.

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