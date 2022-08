الاحتفال بعيد الشباب مناسبة لا تفوتها الحكومات على اختلافها إلا أن واقع الشباب يبدو مغايرا للصورة التي تحاول أن ترسمها الحكومات هذا التحقيق يسلط الضوء على مواهب ليبية شبابية ظلمت وأكاديميات مواهب همشت لأنها في مناطق بعيدة لربما تعطي فكرة على الحال

