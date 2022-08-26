ثناء الجانب الأمريكي على أداء المصرف المركزي ضمن بنود اجتماع “الكبير” مع الوكالة الأمريكية للتنمية

اجتمع محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” والفريق المرافق له، والسفير الأمريكي”ريتشارد نورلاند”مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID وذلك لإستعراض تطور الشراكة بين الجانبين الليبي و الأمريكي ضمن برنامج الدعم الفني، الذي انطلق في سبتمبر 2021.

وحضر الاجتماع الذي عقد بتونس العاصمة اليوم الجمعة 26 أغسطس 2022 مدراء المشاريع المعنية والمستشارين بمصرف ليبيا المركزي عددٌ من الخبراء الدوليين.

كما أثنى الجانب الأمريكي على التطور الملحوظ في أداء مصرف ليبيا المركزي لاسيما فيما يتعلق بالاستدامة المالية والمحافظة على قوة الدينار الليبي في ظل عددٍ من الأزمات المحلية والدولية.

بالإضافة إلى جهوده في تطوير معدلات الإفصاح والشفافية ونشر البيانات بشكل دوري ، و كذلك جهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وتم الإتفاق على برنامج العمل خلال الأشهر المتبقية من هذا العام.

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