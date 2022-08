خلال اجتماعهم في تونس.. الجانب الأمريكي يشيد بجهود المصرف المركزي في المحافظة على قوة الدينار الليبي

أثنى السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند وممثلو الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الأمريكية، على التطور الملحوظ في أداء مصرف ليبيا المركزي وجهوده في المحافظة على قوة الدينار في ظل الأزمات المحلية والدولية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدوه في تونس مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، استعرضوا فيه الشراكة بين الجانبين الليبي والأمريكي ضمن برنامج الدعم الفني، لجهود توحيد المؤسسات المالية في البلاد.

وبحسب المكتب الإعلامي لمصرف ليبيا المركزي، أشاد الجانب الأمريكي بجهود المصرف في الإفصاح عن الإنفاق العام وممارسة الشفافية ونشر البيانات بشكل دوري، إضافة إلى جهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأفاد المكتب في هذا السياق، باتفاق الجانبين في نهاية الاجتماع على برنامج العمل خلال الأشهر المتبقية من العام الجاري.

