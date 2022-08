“السفير الأمريكي”يثني علي التطور في آداء مصرف ليبيا المركزي فيما يتعلق بالاستدامة المالية والمحافظة على قوة الدينار الليبي

اجتمع محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” وفريقه ومدراء المشاريع المعنية و المستشارين من الخبراء الدوليين اليوم الجمعة بتونس,مع السفير الأمريكي “ريتشارد نورلاند” للإستعراض مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID تطور الشراكة بين الجانبين الليبي و الأمريكي ضمن برنامج الدعم الفني، الذي انطلق في سبتمبر2021

حيث أثنى “ريتشارد” على التطور الملحوظ في آداء مصرف ليبيا المركزي فيما يتعلق بالاستدامة المالية والمحافظة على قوة الدينار الليبي في ظل عددٍ من الأزمات المحلية والدولية،وجهوده في تطوير معدلات الإفصاح والشفافية ونشر البيانات بشكل دوري ، وكذلك مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

