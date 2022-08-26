محافظ مصرف ليبيا المركزي يستعرض مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ( USAID ) جهود تطوير الشراكة

تونس 26 أغسطس 2022 (وال)- استعرض محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ( USAID )، جهود تطوير الشراكة بين الجانبين الليبي والأمريكي ضمن برنامج الدعم الفني، الذي انطلق في سبتمبر2021.

وأفاد المصرف المركزي – في بيان له عبر صفحته الرسمية – بأن الاجتماع الذي عقد اليوم الجمعة بتونس العاصمة حضره السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند، ومديري المشاريع المعنية والمستشارين بمصرف ليبيا المركزي بالإضافة إلى عدد من الخبراء الدوليين.

في نهاية الإجتماع؛ أثنى الجانب الأمريكي على التطور الملحوظ في آداء مصرف ليبيا المركزي، لاسيما فيما يتعلق بالاستدامة المالية والمحافظة على قوة الدينار الليبي في ظل عددٍ من الأزمات المحلية والدولية، بالإضافة إلى جهوده في تطوير معدلات الإفصاح والشفافية ونشر البيانات بشكل دوري، وكذلك جهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وخلص الإجتماع إلى الإتفاق على برنامج العمل خلال الأشهر المتبقية من هذا العام. (وال)

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