المصرف المركزي والوكالة الأمريكية للتنمية يبحثان برنامج الدعم الفني المشترك

استعراض محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID وبحضور السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، تطور الشراكة بين الجانبين الليبي و الأمريكي ضمن برنامج الدعم الفني، الذي انطلق في شهر سبتمبر2021.

وبحث الجانبان التطور الملحوظ في آداء مصرف ليبيا المركزي، لاسيما فيما يتعلق بالاستدامة المالية والمحافظة على قوة الدينار الليبي في ظل عددٍ من الأزمات المحلية والدولية، بالإضافة إلى جهوده في تطوير معدلات الإفصاح والشفافية ونشر البيانات بشكل دوري ، و كذلك جهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.