الكهرباء تؤكد الإنتهاء من التجارب التشغيلية وقرب دخول الوحدات بمحطتي طبرق وغرب طرابلس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، بدء الإختبارات التشغيلية للوحدة الأولى بمشروع محطة طبرق الاستعجالي، والذي تبلغ قدرته الإنتاجية 740ميجاوات، والمتكون من أربع وحدات توليد، حيث تبلغ القدرة الإنتاجية لكل وحدة 185ميجاوات، والتي ستدخل على الشبكة العامة خلال الأيام القادمة.

وأكدت الشركة في بيان لها، قرب الإنتهاء من التجارب التشغيلية للوحدتين الاولى والثانية بمشروع غرب طرابلس الإستعجالي، و التي يتم تجهيزها من قبل ائتلاف شركتي سيمنس الالمانية و انكا التركية، حيث ستدخل المحطة بكامل وحداتها على الشبكة الكهربائية، بقدرة إنتاجية 670 ميجاوات .