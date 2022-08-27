تحديث لاخر اسعار العملات والذهب اليوم في السوق السوداء 27/8/2022:
تحديث: ◾ الدولار 🇺🇸
5.1750 بيع 🔼
5.1650 شراء 🔼
◾ تحويل /بدل تركيا دبي :
+4.50 ~5.25 قروش على سعر الكاش..🔽
◾سعر الدولار في البنك المركزي 🏦
4.9318 دينار 🔽
◾اليورو 🇪🇺
5.1800 بيع 🔼
5.1400 شراء 🔼
◾تحويل /بدل تركيا :
+7.50 ~8.50 قروش على سعر الكاش 🔼
🚩 الدينار التونسي 🇹🇳
1،000 دينار ليبي =590 ~600 بيع. 🔽
1،000 دينار ليبي =620 ~630 شراء 🔽
💳 نسبة السحب للبطاقات 💲
من 2.50 ~2.65 ٪ 🔼
🔴 آونصة الذهب Gold
1735.68 $ 🔽
▪️الذهب المسبوك
عيار 18 ب216.0 دينار 🔼
▪️كسر ذهب :
عيار 18 ب213.00 دينار 🔼
21 ب248.50 دينار 🔼
22 ب260.33 دينار 🔼
24 ب284.00 دينار 🔼
▪️ليرة ذهب عيار 21 وزن 8 جرام ب1988 دينار 🔼
▪️ولما تبي تشري ليرة مستعملة ب2340 دينار كمتوسط سعر
⚠️ وجود فارق في السعر من تاجر لآخر وارد
🔵 فضة كسر
▫️من 2.25 دينار وحتى 2.60 دينار على حسب العيار
▫️فضة جديدة
▫️من 10 دينار وحتى 30 دينار على حسب العيار والصناعة
🔴 ذهب جديد
عيار 18
▪️من 280 دينار وحتى 315 دينار 🔽
عيار 21
▪️من 315 دينار وحتى 340 دينار 🔽
🔴 ذهب مستعمل
عيار 18
▪️من 235 دينار وحتى 250 دينار 🔽
عيار 21
▪️من 270 دينار وحتى 300 دينار ➖
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