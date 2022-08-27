تحديث لاخر اسعار العملات والذهب اليوم في السوق السوداء 27/8/2022:

تحديث: ◾ الدولار 🇺🇸

5.1750 بيع 🔼

5.1650 شراء 🔼

◾ تحويل /بدل تركيا دبي :

+4.50 ~5.25 قروش على سعر الكاش..🔽

◾سعر الدولار في البنك المركزي 🏦

4.9318 دينار 🔽

◾اليورو 🇪🇺

5.1800 بيع 🔼

5.1400 شراء 🔼

◾تحويل /بدل تركيا :

+7.50 ~8.50 قروش على سعر الكاش 🔼

🚩 الدينار التونسي 🇹🇳

1،000 دينار ليبي =590 ~600 بيع. 🔽

1،000 دينار ليبي =620 ~630 شراء 🔽

💳 نسبة السحب للبطاقات 💲

من 2.50 ~2.65 ٪ 🔼

🔴 آونصة الذهب Gold

1735.68 $ 🔽

▪️الذهب المسبوك

عيار 18 ب216.0 دينار 🔼

▪️كسر ذهب :

عيار 18 ب213.00 دينار 🔼

21 ب248.50 دينار 🔼

22 ب260.33 دينار 🔼

24 ب284.00 دينار 🔼

▪️ليرة ذهب عيار 21 وزن 8 جرام ب1988 دينار 🔼

▪️ولما تبي تشري ليرة مستعملة ب2340 دينار كمتوسط سعر

⚠️ وجود فارق في السعر من تاجر لآخر وارد

🔵 فضة كسر

▫️من 2.25 دينار وحتى 2.60 دينار على حسب العيار

▫️فضة جديدة

▫️من 10 دينار وحتى 30 دينار على حسب العيار والصناعة

🔴 ذهب جديد

عيار 18

▪️من 280 دينار وحتى 315 دينار 🔽

عيار 21

▪️من 315 دينار وحتى 340 دينار 🔽

🔴 ذهب مستعمل

عيار 18

▪️من 235 دينار وحتى 250 دينار 🔽

عيار 21

▪️من 270 دينار وحتى 300 دينار ➖