الاقتصاد تناقش أسباب تدني مستوى الخدمات ببلدية آوال

إلتقى وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج مع عميد وأعيان بلدية آوال ، لمناقشة المشاكل والصعوبات التي تعاني منها البلدية وخاصةً البنية التحية والصحية والتعليمية ،بالإضافة لمشكلة الكهرباء والوقود.

وأكد الحويج على ضرورة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بخصوص تدني مستوى الخدمات في جميع المجالات وسُبل معالجتها ، مشيراً باستحداث مراقبة الاقتصاد والتجارة ببلدية آوال وتمكينها من أداء مهامها المناطة بها في متابعة السوق المحلي ومراقبة الأسعار وتحسين جودة الخدمات، وإقامة دورات تدريبة في المجالات الاقتصادية ،وريادة الأعمال وذلك بالتعاون مع البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة.