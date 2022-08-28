ارتفاع للدولار وتراجع لليورو..«المركزي» يعلن أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار (الاحد 28 اغسطس 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الخميس 25 اغسطس 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.9341 دينار، مسجلاً ارتفاعاً نسبياً .

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 4.9169 دينار، والجنيه الاسترليني 5.7932 دينار، والدولار الكندي 3.785 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2716 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.3139 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3434 دينار، والدينار التونسي 1.5419 دينار، والدرهم المغربي 0.4662 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاحد 28 اغسطس 2022: