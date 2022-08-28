اسعار الدولار والعملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاحد 28 اغسطس 2022 في السوق السوداء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاحد 28 اغسطس 2022 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاحد 28 اغسطس 2022م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

الدولار الأمريكي – طرابلس 5.17 دينار

الدولار الامريكي – زليتن 5.17.25 دينار

الدولار الامريكي – بنغازي 5.18.50 دينار

الدولار الامريكي – مصراتة 5.17.50 دينار

حوالات دبي-تركيا – 5.2225 دينار

اليورو – طرابلس = 5.19 دينار

اليورو – بنغازي = 5.20 دينار

الجنية الإسترليني 6.15 دينار

الليرة التركية 0.28 دينار

الدينار التونسي 1.68 دينار

الجنية المصري 0.27 دينار

الدينار الأردني 6.85 دينار

كسر الذهب عيار 18 ب213.00 دينار

كسر الذهب عيار 21 ب248.50 دينار

كسر الذهب عيار 24 ب284.00 دينار

ليرة ذهب عيار 21 وزن 8 جرام ب1988 دينار

كسر الفضة 2.6 دينار

دولار بشيك المصدق: – 5.230 دينار “التجارة والتنمية” – 5.2950 “مصرف الوحدة” – 5.1950 “مصرف الجمهورية” “تقريبي”.

نسبة السحب للبطاقات الدولار = 2.50 ~2.65 ٪ .