جهاز النهر الصناعي يصادق على كميات المياه المخصصة للبلديات

أكد مدير مكتب الإعلام بجهاز إدارة وتنفيذ مشروع النهر الصناعي صلاح الساعدي، المصادقة مع الشركة العامة للمياه والصرف الصحي على كميات مياه النهر المخصصة للبلديات.

وأوضح الساعدي لتطبيق بكم الاخباري، بأن الجهاز طالب البلديات بتركيب عدادات إستهلاك المياه، بعد توقف لمدة تجاوزت 10 سنوات، مضيفا بأن المتر المكعب الواحد المخصص للبلديات بمبلغ 8 دراهم وفق قانون رقم 10 بشأن الإيرادات المالية للجهاز.

وقال الساعدي إن مدينة طرابلس وحدها تستهلك أكثر من 500 ألف متر مكعب يومياً، فيما تبلغ الكميات المستهلكة بمدينة بنغازي بنحو 280 ألف متر مكعب، بينما يتوزع نحو 350 ألف متر مكعب يومياً على باقي مدن الساحل.