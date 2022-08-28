وصول إنتاج خام النفط الليبي اليوم الأحد إلى مليون و 219 ألف برميل

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط إن إنتاج النفط الخام اليوم السبت، بلغ مليون و 219 ألف برميل، بينما بلغ إنتاج المكثفات 53 ألف برميل خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها ، إن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي اليومي، بلغ مليار 65 مليون قدم مكعب، وأشار البيان إلى إن إستهلاك شركة الكهرباء بلغ 901 مليون قدم مكعب ، و 110مليون قدم مكعب لمؤسسة النفط ، و24 مليون قدم مكعب لمجمع الحديد والصلب، ومجموعة مصانع أخرى صغيرة ،بينما تمت تغدية مصانع الإسمنت بمقدار 30 مليون قدم مكعب.