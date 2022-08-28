رئيس مصلحة التسجيل العقاري يعاين الأضرار التي حصلت بمبنى فرع طرابلس

قام اليوم الأحد الموافق 28-8-2022 رئيس مصلحة التسجيل العقاري “فرج المحمودي” بزيارة مقر فرع المصلحة بمنطقة طرابلس، وذلك على خلفية الأحداث التي جرت يوم أمس السبت بمدينة طرابلس والتي أدت الى نشوب حريق بمبنى فرع المصلحة بمنطقة طرابلس.

رافقه فيها كلاً من مدير مكتب شؤون الفروع محمد البهيليل ورئيس فرع المصلحة بمنطقة طرابلس “محمد العمار” وعدد من موظفي المصلحة.

وفي الأثناء قامت لجنة من رئاسة الوزراء بزيارة مبنى الفرع والوقوف من عين المكان على الأضرار التي لحقت بالمبنى.

ومن خلال معاينة المكان طمئنت المصلحة المواطنين وكافة الجهات التابعة للدولة بأنّ الأضرار التي لحقت بالمبنى هي أضرار مادية فقط، وأن المبنى إداري تماماً وجميع الملفات والسجلات العقارية محفوظة في أماكن آمنة.

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