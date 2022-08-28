اجتماع لمناقشة كيفية إتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر المختنقات المستعجلة ببلديات الشرق الليبي

اجتمعت لجنة إدارة الأزمة بالمنطقة الشرقية والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 25 لسنة 2022م، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المكلفة من قبل مجلس النواب ورئيس اللجنة “علي فرج القطراني”، وبحضور أعضاء اللجنة ، وزير الأشغال العامة نصر شرح البال ، ووزير الكهرباء والطاقات المتجددة عوض البدري ، ورئيس ديوان مجلس الوزراء بالمنطقة الشرقية رضاء الفريطيس ، والمراقب المالي باللجنة خالد المهشهش ومقرر اللجنة عبدالرحمن المجبري.

تناول الاجتماع مناقشة آلية عمل اللجنة وفقاً للاختصاصات المكلفة بها بموجب القرار وكيفية إتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر المختنقات المستعجلة ببلديات الشرق الليبي ووضع الحلول المناسبة لمعالجتها.

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