بالإشارة إلى جدول الموحد للمرتبات.. “الحويج” يشدد على ضرورة إجراء المطابقة وتنظيم التسويات مع وزارة المالية

عقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” اجتماعاً مع وكيل الوزارة للشؤون التجارية الدكتور “سهيل بوشيحة” ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية “طارق النجار” ومدير مكتب المراجعة الداخلية ورئيس القسم المالي ورئيس قسم الخزينة ومساعد المراقب المالي .

وذلك في إطار متابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 540 لسنة 2022م بشأن اعتماد جدول المرتبات الموحد.

كما شدد الحويج على ضرورة إجراء المطابقة وتنظيم التسويات مع وزارة المالية وكذلك متابعة تنفيذ الملاكات الوظيفية للوزارة والجهات التابعة لتحديد الموظفين الفعلين .

وتم إستعراض المشاكل والصعوبات التي تواجه عمل الإدارات والمكاتب واقتراح الحلول المناسبة لها .

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