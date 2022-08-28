اقتصاد

العامة للكهرباء تكشف الأضرار التي لحقت بدوائر نقل الطاقة ومحولات القدرة بعدد من المحطات

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

كشفت الشركة العامة للكهرباء عن الأضرار التى لحقت بدوائر نقل الطاقة الكهربائية ومحولات القدرة بعدد من محطات التحويل .

وتتمثل في محطة باب العزيزية محول القدرة رقم 3 جهد 30/220 ك.ف سعة 100م.ف.أ، محطة الجلاء محول القدرة رقم 1 جهد 30/220 ك.ف. سعة 100م.ف.أ.

كذلك أضرار لحقت بدوائر رئيسية لنقل الطاقة جهد 220 ك.ف. وجهد 400 ك.ف وتسببت في تعطلها وهي : دائرة( الزاوية – غرب طرابلس) رقم1 جهد 220 ك.ف.، دائرة( الزاوية – غرب طرابلس) رقم 2 جهد 220 ك.ف.، دائرة( السراج – غرب طرابلس)رقم 1 جهد 220 ك.ف ، دائرة( السراج – غرب طرابلس) رقم 2 جهد 220 ك.ف دائرة( الزاوية – غرب طرابلس) رقم 1 جهد 400 ك.ف.، دائرة( الزاوية – غرب طرابلس)، رقم 2 جهد 400 ك.ف.

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صحيفة صدى الاقتصادية

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