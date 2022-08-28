العامة للكهرباء تكشف الأضرار التي لحقت بدوائر نقل الطاقة ومحولات القدرة بعدد من المحطات

كشفت الشركة العامة للكهرباء عن الأضرار التى لحقت بدوائر نقل الطاقة الكهربائية ومحولات القدرة بعدد من محطات التحويل .

وتتمثل في محطة باب العزيزية محول القدرة رقم 3 جهد 30/220 ك.ف سعة 100م.ف.أ، محطة الجلاء محول القدرة رقم 1 جهد 30/220 ك.ف. سعة 100م.ف.أ.

كذلك أضرار لحقت بدوائر رئيسية لنقل الطاقة جهد 220 ك.ف. وجهد 400 ك.ف وتسببت في تعطلها وهي : دائرة( الزاوية – غرب طرابلس) رقم1 جهد 220 ك.ف.، دائرة( الزاوية – غرب طرابلس) رقم 2 جهد 220 ك.ف.، دائرة( السراج – غرب طرابلس)رقم 1 جهد 220 ك.ف ، دائرة( السراج – غرب طرابلس) رقم 2 جهد 220 ك.ف دائرة( الزاوية – غرب طرابلس) رقم 1 جهد 400 ك.ف.، دائرة( الزاوية – غرب طرابلس)، رقم 2 جهد 400 ك.ف.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية