(وال): اجتماع موسع لمتابعة عمل محطات توزيع الوقود بالجفرة

الجفرة 28 أغسطس 2022 (وال)- عقد بديوان المجلس البلدي الجفرة، اجتماعًا موسعًا لمتابعة عمل محطات توزيع وبيع الوقود للمواطنين بمناطق بلدية الجفرة، ودور الأجهزة الأمنية الاشرافي وتأمين المحطات.

وتم خلال الاجتماع الذي ضم عميد بلدية الجفرة فؤاد رشيد ورئيس مجلس الحكماء والأعيان بالجفرة ورؤساء الفروع بعون وودان وسوكنة والفقهاء والبحث الجنائي بمديرية أمن الجفرة وجهاز الأمن الداخلي ومدير شركة البريقة بالجفرة – الاتفاق على تنظيم عمل وأداء محطات الوقود واستمرارية عملها والمحافظة على وضعها الحالي لتقديم الخدمات وتزويد المواطنين بالوقود بجميع أنواعها بمتابعة من مديرية أمن الجفرة.

واثنى عميد بلدية الجفرة فؤاد رشيد على الأجهزة الأمنية جميعها لدورها البارز في المحافظة على أمن المواطن ومؤسسات وممتلكات الدولة الليبية، مؤكدًا بأن المجلس البلدي يُواصل دعمه ومساندته لها لأهمية دورها. (وال)

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