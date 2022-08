اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة “محمد الحويج “اليوم الأحد مع وكيل الوزارة للشؤون التجارية “سهيل بوشيحة” ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية “طارق النجار”ومدير مكتب المراجعة الداخلية ورئيس القسم المالي ورئيس قسم الخزينة ومساعده ,لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء 540 لسنة 2022م بشأن اعتماد جدول المرتبات الموحد

وشدد “الحويج على ضرورة إجراء المطابقة وتنظيم التسويات مع وزارة المالية,ومتابعة تنفيذ الملاكات الوظيفية للوزارة والجهات التابعة لتحديد الموظفين الفعلين.

The post “الحويج” يتابع تنفيذ قرار مجلس الوزراء 540 بشأن إعتماد جدول المرتبات الموحد appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا