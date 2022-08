“أبوجناح”يتابع إجراءات إعداد الصكوك المالية لمكافآت العاملين بمراكز العزل

تابع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المكلف “رمضان ابو جناح” اليوم الأحد، إجراءات إعداد الصكوك المالية لمكافآت العاملين بمراكز العزل، بحضور مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية والمراقب المالي بوزارة الصحة.

وشدّد “ابو جناح “على موظفي الإدارة المالية بضرورة إتمام المهام الموكلين بها بشكل عاجل، ومراعاة صرف مستحقات العاملين بمراكز العزل في الوقت المحدد.

