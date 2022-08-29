ارتفاع مستمر للدولار..«المركزي» يعلن أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار (الاثنين 29 اغسطس 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الخميس 29 اغسطس 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.948 دينار، مسجلاً ارتفاعاً نسبياً .

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 4.9149 دينار، والجنيه الاسترليني 5.7724 دينار، والدولار الكندي 3.7858 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2721 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.3174 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3471 دينار، والدينار التونسي 1.5415 دينار، والدرهم المغربي 0.4678 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاثنين 29 اغسطس 2022: