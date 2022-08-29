الحرس البلدي بنغازي يضبط تجاوزات قانونية داخل المدينة

بنغازي 29 أغسطس 2022 (وال) _ قام جهاز الحرس البلدي بنغازي أمس الأحد، بجولات تفتيشية على عدة محال تجارية، نتج عنها إقفال محل للمواد الغذائية ومحل لبيع الدواجن ومخبز، كانوا قد تجاوزوا القانون بإهمالهم الشروط الصحية اللازمة.

هذا وصرح رئيس مركز الحرس البلدي سيدي خليفة رائد (عبدالله العبدلي) _ لوكالة الأنباء الليبية _ أن المركز وأثناء قيامه بالجولات التفتيشية اليومية على المحلات والمخابز التي تقع ضمن نطاق عمله، قام بقفل محل مواد غذائية لاحتواءه مواد منتهية الصلاحية، وعلى مخبز ومحل لبيع الدواجن لتجاوزها المعايير والاشتراطات الصحية اللازمة.

كما أكد الرائد أنه تم إحالة أصحاب المحال التجارية المخالفين للتحقيق المركزي بالفرع، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة. (وال _ بنغازي) ف و

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