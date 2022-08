على خلفية اشتباكات طرابلس.. ارتفاع أسعار النفط بنسبة بنسبة 1%

اتفعت أسعار النفط بنسبة 1% صباح الاثنين، بسبب وجود توقعات بأن تقوم أوبك بخفض الإنتاج، والصراع التي شهدته طرابلس، إلى جانب زيادة الطلب وسط ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا.

وحققت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.09 دولار أو 1.2% إلى 15.94 دولار للبرميل عند الساعة 02:41 بتوقيت غرينتش، لتواصل المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي وبلغت 2.5%.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 89 سنتا، أو 9.0% إلى 88.101 دولار للبرميل، لتواصل المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي وبلغت 4.4%.

وقال محللو السلع في بنك أستراليا الوطني في مذكرة أنّ أسعار النفط كانت أقوى وسط الضغط المستمر على الطلب على الوقود جراء أزمة الطاقة في أوروبا والقيود على المعروض.

وأثارت مخاوف من انزلاق البلاد إلى صراع شامل قد يعطل مرة أخرى إمدادات الخام من الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك».

