اقتصاد

الوطنية للنفط تكشف عن إجمالي إنتاج النفط وإستهلاك الغاز لليوم

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

كشفت المؤسسة الوطنية للنفط عن إنتاج النفط الخام، حيث بلغ مليون و 220 ألف برميل, وبلغ إنتاج المكثفات 53 ألف برميل خلال ال 24 ساعة الماضية.

وقالت المؤسسة بأن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي مليار و 106مليون قدم مكعب خلال ال 24 ساعة الماضية.

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صحيفة صدى الاقتصادية

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