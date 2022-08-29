الوطنية للنفط تكشف عن إجمالي إنتاج النفط وإستهلاك الغاز لليوم

كشفت المؤسسة الوطنية للنفط عن إنتاج النفط الخام، حيث بلغ مليون و 220 ألف برميل, وبلغ إنتاج المكثفات 53 ألف برميل خلال ال 24 ساعة الماضية.

وقالت المؤسسة بأن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي مليار و 106مليون قدم مكعب خلال ال 24 ساعة الماضية.

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