أسعار النفط ترتفع على خلفية اشتباكات طرابلس وتوقعات بخفض أوبك لإنتاجها

ارتفعت أسعار النفط بنسبة 1% اليوم الاثنين، وذلك على خلفية توقعات بخفض منظمة أوبك إنتاجها إلى جانب الاشتباكات التي شهدتها طرابلس.

وذكرت وكالة رويترز أن الأحداث التي شهدتها طرابلس أثارت مخاوف من انزلاق البلاد إلى صراع شامل قد يعطل مرة أخرى إمدادات الخام من ليبيا.

وبحسب رويترز، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.09 دولار أو 1.2% إلى 15.94 دولار للبرميل، لتواصل المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي وبلغت 2.5%.

وأفادت رويترز، بارتفاع العقود الآجلة لخام برنت 89 سنتا، أو 9.0% إلى 88.101 دولار للبرميل، لتواصل المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي وبلغت 4.4%.

وقال محللو السلع في بنك أستراليا الوطني إن أسعار النفط كانت أقوى وسط الضغط المستمر على الطلب على الوقود جراء أزمة الطاقة في أوروبا والقيود على المعروض.

يشار إلى أن وزارة الصحة أعلنت 32 حالة وفاة و132 بصدد تلقي العلاج و57 غادروا المستشفيات، سقطوا جراء الاشتباكات التي شهدتها طرابلس.

