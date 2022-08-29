التعليم العالي يطالب خريجي الجامعات والكليات الخاصة بمستندات لادراجهم بالمنظومة

طالبت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة ،جميع خريجي الجامعات والكليات الخاصة منذ تأسيس التعليم العالي الخاص ، بموجب القانون رقم 18 لسنة 2010 ،ضرورة الإتصال بإدارة التعليم العالي بالوزارة ،لإدارجهم بمنظومة الخريجين مصحوبين بعدد من المستندات.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن المستندات المطلوبة يجب أن تكون أصلية ،وهي إفادة التخرج وكشف درجات وشهادة ميلاد إلكترونية والشهادة الثانوية واثبات شخصي وصورة شخصية. ونبهت الوزارة أنه لن يتم اعتماد أى مؤهل إلا من خلال منظومة الخريجين.