خاص.. بالأرقام .. تعرف على إحصائيات التجارة الخارجية لليبيا خلال الربع الأول من 2022

صدر عن إدارة البحوث والاحصاء بمصرف ليبيا المركزي تقرير” إحصاءات التجارة الخارجية لليبيا للربع الأول 2022 ، والذي تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على نسخة حصرية منه حيث إحتوى التقرير على العديد من البيانات التي تخص التجارة الخارجية لليبيا مع العالم، بالإضافة إلى ملاحق تفصيلية للتجارة الخارجية الليبية خلال الفترة 2018 – 2021.

حيث بلغـت التجـارة السلعيـة الإجمالية الليبية (صادرات + واردات) خلال الربع الأول من عام 2022 ما قيمته 12.8 مليار دولار مقارنة مع 9.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 محققة نسبة إرتفاع قدره 32.8%.

كذلك إرتفاع قيمة الصادرات السلعية الإجمالية إلى9.3 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2022 مقارنة مع 6.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 أي بنسبة إرتفاع بلغت حوالي 45.2%.

أما الواردات السلعية الليبية الإجمالية شهدت ارتفاعاً خلال الربع الأول من عام 2022 لتسجل ماقيمته 3.5 مليار دولار مقارنة مع نحو 3.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021.

ووفق التقرير فمازال الإقتصاد الليبي يعتمد بشكل كبير على مورد طبيعي ناضب وهو النفط كمصدر أساسي للدخل والذي بدوره يتأثر بظروف الأسواق العالمية للنفط حيث تشكل الصادرات النفطية أكثر من 96.0% من إجمالي الصادرات، مما قد يعرض الإقتصاد الوطني إلى صدمات قوية نتيجة التغيرات الكبيرة والمفاجئة في أسواق النفط الدولية.

كما إستحوذت صادرات الوقود المعدنية والمحروقات والمواد المتصلة بها على النصيب الأوفر من إجمالي الصادرات خلال الربع الأول من عام 2022، مشكّلة بذلك ما نسبته نحو 96.8% من اجمالي الصادرات .

أما بالنسبــة لإتجاهات التجــارة السلعية خلال الربع الأول من عــام 2022 لم تظهر البيانات أي تغير في حصص الشركاء التجاريين، حيث استحــوذت الصادرات لمجموعة دول الإتحاد الأوروبي على نحو 68.8% من إجمالي الصادرات الليبية لتحقق بذلك النسبة الأكبر بين الشركاء التجاريين.

كما إرتفعت الأهمية النسبية للصادرات الليبية لدول الإتحاد الأوروبي (منطقة اليورو)، بسبب إعتماد دول منطقة اليورو على النفط الخام على إعتبارها بلدان صناعية.

وأن الدول الأسيوية إستقبلت ما نسبته 18.3% من إجمالي الصادرات خلال الربع الأول 2022، كما سجلت الصادرات الليبية إلى دول شمال ووسط وجنوب أمريكاتحسن ملحوظاً خلال الربع الأول 2022 لتصل إلى 6.5% من إجمالي الصادرات.

أما إيطاليا أهم مستورد من ليبيا حيت بلغ نسبة ما صدر إليها وحدها نحو 25% من إجمالي قيمة الصادرات الليبية خلال الربع الأول 2022 ، حيث مازال السوق المحلي يعتمد في تلبية احتياجات كافة القطاعات والأفراد من السلع الإستهلاكية والرأسمالية كالآلات والمعدات والمواد الخام والسلع الوسيطة اللازمة للعملية الإنتاجية، على الأسواق الخارجية.

أما بلدان الإتحاد الأوربي تعتبر المصدر الرئيسي لواردات ليبيا حيث بلغت أهميتها النسبية خلال الربع الأول 2022 نحو 51.4%، بالإضافة إلى دول تركيا والصين وإيطاليا واليونان تتصدر قائمة أهم البلدان المستورد منها خلال الربع الأول 2022.

حيث أن تركيا تأتي في المرتبة الأولى خلال الربع الأول 2022، كأهم دولة تستورد منها ليبيا حيث تمثل الواردات من دولة تركيا وحدها حوالي 25% من إجمالي الواردات الليبية .

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