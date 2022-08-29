ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت إلى 88.101 دولار وإنتاج ليبيا بلغ مليون و220 ألف برميل

ارتفعت أسعار النفط اليوم الإثنين بنسبة 1%، حيث ساعدت توقعات بأن أوبك ستخفض الإنتاج إذا لزم الأمر لدعم الأسعار، والتقلبات في ليبيا، وزيادة الطلب وسط ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا على موازنة التوقعات القاتمة للنمو في الولايات المتحدة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 89 سنتا، أو 9.0% إلى 88.101 دولار للبرميل، لتواصل المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي وبلغت 4.4%.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.09 دولار أو 1.2% إلى 15.94 دولار للبرميل، لتواصل المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي وبلغت 2.5%.

واعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أن إنتاج النفط الخام اليومي بلغ مليون و220 ألف برميل، بينما بلغ إنتاج المكثفات 53 ألف برميل خلال الـ 24 ساعة الماضية.