خاص.. تقرير المركزي يكشف إجمالي التجارة السلعية لليبيا خلال الربع الأول من العام 2022

قال التقرير الصادر عن إدارة البحوث والاحصاء بمصرف ليبيا المركزي الخاص بإحصاءات التجارة الخارجية لليبيا للربع الأول 2022 والذي تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على نسخة حصرية منه بأن التجـارة السلعيـة الإجمالية الليبية (صادرات + واردات) بلغت خلال الربع الأول من عـام 2022 ما قيمته 12.8 مليار دولار مقارنة مع 9.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 محققة نسبة إرتفاع قدره 32.8%.

كذلك إرتفاع قيمة الصادرات السلعية الإجمالية إلى9.3 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2022 مقارنة مع 6.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 أي بنسبة إرتفاع بلغت حوالي 45.2%.

أما الواردات السلعية الليبية الإجمالية شهدت ارتفاعاً خلال الربع الأول من عام 2022 لتسجل ماقيمته 3.5 مليار دولار مقارنة مع نحو 3.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021.

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