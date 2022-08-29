انخفاض أسعار الذهب اليوم الإثنين 0.9% إلى 1721.16 دولار للأوقية

تراجعت أسعار الذهب اليوم الإثنين إلى أدنى مستوياتها منذ شهر بعد أن وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 1721.16 دولار للأوقية،أدى استمرار جيروم باول رئيس الفدرالي الأميركي في تشديد السياسة النقدية بهدف خفض التضخم إلى تراجع جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا وصعود الدولار.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 1721.16 دولار للأوقية، وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1% إلى 1732.30 دولار.

وهبطت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 1.7% إلى أدنى مستوياتها منذ شهر عند 18.56 دولار للأوقية، كما هبط البلاتين 0.9% إلى 855.89 دولار ،واستقر البلاديوم عند 2110.43 دولار.