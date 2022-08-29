خاص.. تقرير المركزي: صادرات الوقود المعدنية والمحروقات تستحوذ على النصيب الأوفر من الإجمالي.. وهذه التفاصيل

أفاد تقرير الصادر عن إدارة البحوث والإحصاء بمصرف ليبيا المركزي الذي تحصلت صدى الاقتصادية على نسخة حصرية منه اليوم أن الاقتصاد الليبي يعتمد بشكل كبير على مورد طبيعي ناضب وهو النفط كمصدر أساسي للدخل والذي بدوره يتأثر بظروف الأسواق العالمية للنفط حيث تشكل الصادرات النفطية أكثر من 96.0% من إجمالي الصادرات، مما قد يعرض الاقتصاد الوطني إلى صدمات قوية نتيجة التغيرات الكبيرة والمفاجئة في أسواق النفط الدولية.

كما إستحوذت صادرات الوقود المعدنية والمحروقات والمواد المتصلة بها على النصيب الأوفر من إجمالي الصادرات خلال الربع الأول من عام 2022، مشكّلة بذلك ما نسبته نحو 96.8% من اجمالي الصادرات .

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