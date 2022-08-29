رئيس هيئة الاستثمار يعقد مؤتمراً صحفياً بمقر الهيئة في بنغازي

بنغازي 29 أغسطس 2022 (وال) _ عقد رئيس هيئة الاستثمار العسكري بالقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية لواء “رمضان البوعيشي” مؤتمراً صحفياً بمقر هيئة الاستثمار العسكري في مدينة بنغازي، وذلك حول المؤتمر العلمي الأول للتعريف بهيئة الاستثمار العسكري.

وأجاب خلال هذا المؤتمر عن العديد من التساؤلات حول المؤتمر المزمع عقده في بنغازي، حيث بدأ بالكشف

عن موعده حيث قال إنه سيعقد انطلاقا من 4 سبتمبر

حتى 6 من الشهر ذاته.

وأوضح البوعيشي أن المؤتمر العلمي الأول للهيئة سيكون على مستوى الوطن العربي والدولي كذلك.

وعن محاور المؤتمر ذكر أنه سيبحث بشكل علمي دور الاستثمار العسكري في التنمية والنهوض باقتصاد البلاد وتحقيق التنمية المستدامة عن طريق دعم كل النشاطات الاستثمارية والاقتصادية التي تساهم بشكل حيوي في بث الحياة وتعزيز الرخاء الاقتصادي في ليبيا.

وأكد أنه من أولويات انعقاد هذا المؤتمر تعريف المستثمر الداخلي والخارجي بقانون رقم (3) لسنة 2018 والذي يوضح كافة الضمانات لكل المستمثرين.

وبين البوعيشي أن هذا القانون سيشجع المستثمرين على المشاركة في تنفيذ مخرجات المؤتمر والعمل المشترك في تحقيق التنمية المستدامة والتي ستنعش اقتصاد البلاد. (وال _ بنغازي) ع م

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