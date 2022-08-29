تعرف على مشروع النهر الصناعي بعد مرور 38 عام على تأسيسه

أقام جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، بمدينة بنغازي ،احتفالية بمناسبة مرور الذكرى 38 لتأسيس مشروع النهر الصناعي في يوم 3 أكتوبر 1983، ومن تم البدء في تنفيذ المشروع بمنطقة السرير بمدينة جالو في 28 أغسطس 1984. وبينت الدراسات الفنية والاقتصادية والاجتماعية حينها بإمكانية بنقل 6.5 مليون متر مكعب من المياه الجوفية بالجنوب إلى المناطق التي تتوافر فيها الأراضي الزراعية الخصبة والكثافة السكانية العالية والبنية الأساسية الزراعية في الشمال.

يستند المشروع على نقل المياه العذبة، عبر أنابيب ضخمه تدفن في الأرض يبلغ قطر كل منها أربعة أمتار وطولها سبعة أمتار ، لتشكل في مجموعها نهراً صناعياً بطول يتجاوز في مراحله الأولى أربعة آلاف كيلو متر، تمتد من حقول آبار واحات الكفرة والسرير في الجنوب الشرقي وحقول آبار حوض فزان وجبل الحساونة في الجنوب الغربي حتّى يصل جميع المدن التي يتجمع فيها السكان في الشمال.

وينقسم مشروع النهر الصناعي لعدة منظومات وهي ،منظومة السرير سرت تازربو بنغازي والتي تنقل 18 مليون متر مكعب من المياه العذبة يومياً، أيضا منظومة الحساونة الجفارة لنقل 2.5 مليون متر مكعب من المياه العذب يومياً.

بالإضافة لمنظومة الجغبوب طبرق لنقل حوالي 121 متر مكعب من المياه يومياً، ومنظومة غدامس زوارة والزاوية لنقل 250 ألف متر مكعب يومياً وهذين المشروعين لم يكتملا بعد. منظومة الكفرة تازربو: ويبلغ طول هذا الخط 383 كيلومتر، لنقل 1.68 مليون متر مكعب يومياً، بالإضافة لوصلة القرضابية السدادة لنقل 980 ألف متر مكعب من المياه يومياً.