زلاف تستعد لحفر الآبار بحقل العطشان

أعلنت شركة زلاف ليبيا لإستكشاف وإنتاج النفط والغاز عن الاستعداد لبدء عمليات الحفر بحقل العطشان بداية شهر سبتمبر القادم.

وقال رئيس قسم المشروعات بحقل العطشان وائل مسعود لتطبيق بكم الاخباري، إن خطة تطوير الحقل تشمل تكليف الحفارة NWD-50 التابعة للشركة الوطنية لحفر الآبار بمباشرة عملياتها على البئر NC-151 /B8، كما سيتم إعادة مسح منطقة الامتياز رقم M.N 210، والكشف عن حالة الآبار التي تم حفرها في السابق.

وكانت شركة زلاف ليبيا لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز، قد أعلنت العام 2020 عن بدء المرحلة الأولى لإنتاج الغاز بمعدل ضخ يبلغ حوالي 150مليون قدم مكعب يومياً.