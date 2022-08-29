مجلس وزراء الحكومة الليبية يجري اجتماعاً في مدينة بنغازي لمناقشة صرف التفويضات المالية للبلديات

عقد مجلس الوزراء بالحكومة الليبية اليوم الإثنين 29 أغسطس 2022 إجتماعاً بمقر رئاسة المجلس بمدينة بنغازي، بحضور رئيس الحكومة الليبية “فتحي باشاغا”.

وقد أعطى “باشاغا” الإذن بصرف التفويضات المالية المخصصة لتلبية احتياجات البلديات وحل المختنقات التي تعانيها ومعالجة المشاكل التي تواجهها وتقديم الخدمات اللازمة والضرورية لرفع معاناة المواطن وإيصال الخدمات للمواطنين بكل سهولة وسرعة تنفيذها

حيث ستوفر الميزانية الممنوحة احتياجات الوزارات ولجان الازمة المشكلة لتقديم الخدمات اللازمة للبلديات في كافة ربوع ليبيا.

كما أكّد نائبي رئيس الوزراء “علي فرج القطراني” و”سالم الزادمة” على أن الحكومة مستمرة في ممارسة عملها، وأن مجلس الوزراء مستمر في عقد جلساته.

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