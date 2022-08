“مجلس وزراء الحكومة الليبية”يعقد إجتماعاً لمناقشة تنفيذ خطط الحكومة من أجل تذليل كافة الصعاب وتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين

عقد مجلس الوزراء بالحكومة الليبيةبرئاسة “فتحي باشاغا” اليوم الإثنين بمدينة بنغازي إجتماع مع نائبي “علي القطراني” و”سالم الزادمة” وعدد من وزراء الحكومة ,لمناقشة تنفيذ خطط من أجل تذليل كافة الصعاب وتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين في كافة المدن الليبية.

وأعطى”باشاغا” الإذن بصرف التفويضات المالية المخصصة لتلبية احتياجات البلديات وحل المختنقات ,حيث ستوفر الميزانية الممنوحة احتياجات الوزارات ولجان الازمة المشكلة لتقديم خدمتها اللازمة.

وأكد” القطراني”و “الزادمة ” على أن الحكومة مستمرة في ممارسة عملها بمعنويات عالية ولن تثنيهم محاولات الحكومة منتهية الولاية عن مواصلة العمل ، ومجلس الوزراء مستمر في عقد جلساته .

