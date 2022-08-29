“عون” يبحث مع سفير مالطا أهمية التعاون بين البلدين في استكشاف المناطق البحرية النفطية

اجتمع وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية “محمد عون” بديوان الوزارة اليوم الإثنين 29 أغسطس مع سفير جمهورية مالطا بليبيا “تشارلز صليبا”والوفد المرافق له، بحضور مدير عام الإدارة العامة للشؤون الفنية بالوزارة “مصطفى عبد الله بن عيس” ومدير عام الجودة والصحة والسلامة “الناصر قنيدي”.

حيث تم خلال هذا الاجتماع تباحث مجالات التعاون مع الشركات المالطية وعودتها للعمل بقطاع النفط والغاز، كما اقترح السفير المالطي إمكانية دعوة وزير النفط والغاز لزيارة جمهورية مالطا لمناقشة آليات التعاون المشترك بين ليبيا ومالطا.

وكذلك دراسة إمكانيات استكشاف المناطق البحرية المقابلة للمياه الاقتصادية لكِلا البلدين.

وأكّد “عون” على أهميّة دولة مالطا لمختلف نشاطات شركات النفطية التي تدير عمليات بحرية، ودورها في احتضان العديد من قواعد الإمداد لهذه العمليات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية