“العابد” يستلم أعمال اللجنة المعنية بقرارات التعيين الصادرة سابقا عن الحكومة الليبية المؤقتة

التقي وزير العمل و التأهيل ووزير الخدمة المدنية المكلف من حكومة الوحدة الوطنية “علي العابد” اليوم الاثنين مع رئيس اللجنة التي تم تشكيلها وفق قرار الوزير بشأن قرارات التعيين التي صدرت سابقا في فترة الحكومة الليبية المؤقتة “محمد المرزوقي” .

وأعرض “المزروقي” أعمال اللجنة التي اصدرت تقرير مفصل عن هذه التعيينات والصحيح منها وكل ما يتعلق بها.

