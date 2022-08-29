خاص.. بالوثائق: مصادر بالإتصالات تكشف لصدى شراء مبنى لليبيانا بقيمة مبالغة .. وتحويلات لأكاديمية “وهمية” إستقطاعاً من أرباح القابضة

كشف مصدر بقطاع الاتصالات حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية عن شراء مبنى لشركة ليبيانا في منطقة النوفليين بمبلغ قدره 158 مليون دينار ليبي في الوقت الذي لا تتعدي قيمته السوقية 70 مليون وذلك عن طريق تشكيل لجنة برئاسة هنيد الكموشي مدير عام شركة ليبيانا المؤقت وعضوية “عبدالمجيد البكوش” مدير مكتب الأمن والسلامة والذي سبق لصحيفة صدى نشر مقال عنه في وقت سابق.

حيث كشف المصدر عن قيام بن عياد بإحالة مبلغ وقدرة 160 مليون دينار إلى حساب أكاديمية الاتصالات الوهمية الغير موجودة على أرض الواقع حسب قوله، عن طريق شركة ليبيانا وذلك استقطاعاً من أرباح الشركة القابضة لدى ليبيانا كما يظهر في الوثائق المرفقة .

وأكد المصدر بالقول: وقام رئيس شركة ليبيانا الجديد “البوراري يوسف البوراوي” بالتهميش على الرسالة ودفع القيمة مباشرةً في تحايل واضح على ديوان المحاسبة حيث سبق لديوان المحاسبة التعميم بعدم تحويل الأرباح إلى الشركة القابضة لعدم أحقيتها في ذلك وكذلك أصدر الديوان قرار بفرض الرقابة المصاحبة على حسابات القابضة .

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