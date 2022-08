لامس الدولار أعلى مستوى في 20 عاماً، اليوم الاثنين، مدعوماً بتعليقات متشددة من جيروم باول رئيس الفدرالي الأميركي، لكنه تراجع مع تلقي اليورو لدعم من توقعات متنامية بزيادات للفائدة من البنك المركزي الأوروبي.

وبحسب ما أفادت شبكة “CNBC”، فقد سجل مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء مقابل سلة من 6 عملات منافسة، 109.48 في التعاملات المبكرة وهو مستوى لم يشهده منذ سبتمبر أيلول 2002، قبل أن يتراجع 0.348% إلى 108.8 في أواخر جلسة التداول.

وارتفع اليورو 0.29% لكنه ظل دون مستوى التعادل مع العملة الأميركية عند 0.9993 دولار.

وصعدت العملة الخضراء 0.78%مقابل العملة اليابانية إلى 138.76 ين.

وهبط الجنيه الاسترليني لأدنى مستوى في عامين ونصف العام عند 1.1649 دولار في تعاملات ضعيفة وسط عطلة عامة في المملكة المتحدة قبل أن يقلص خسائره في أواخر التداولات إلى 0.23% عند 1.1703 دولار.

وفي سوق العملات المشفرة، ارتفعت بتكوين قليلاً ليجري تداولها فوق مستوى 20 ألف دولار.

The post الدولار يتراجع لأدنى مستوى منذ 20 عاماً appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا