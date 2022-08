“عون”يبحث مع “سفير جمهورية مالطا”التعاون المشترك بين البلدين ودراسة أمكانيات استكشاف المناطق البحرية

بحث وزير النفط والغاز “محمد عون” اليوم الاثنين مع سفير جمهورية مالطا بليبيا “تشارلز صليبا”و مدير الإدارة العامة للشؤون الفنية “مصطفي بن عيس “ومدير عام الجودة والصحة “عبد الناصر الأمين”.

حيث أقترح “صليبا” أمكانية دعوة “عون” لزيارة جمهورية مالطا لمناقشة آليات التعاون المشترك بين البلدين وكذلك دراسة أمكانيات استكشاف المناطق البحرية المقابلة للمياه الاقتصادية لكلا البلدين .

