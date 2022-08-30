رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب يُعطى الإذن بصرف التفويضات المالية المخصصة لتلبية احتياجات البلديات

بنغازي 30 أغسطس 2022 م ( وال) – أعطى رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحى باشاغا، الإذن بصرف التفويضات المالية المخصصة لتلبية احتياجات البلديات وحل المختنقات التي تُعانيها، ومعالجة المشاكل التي تُواجهها، وتقديم الخدمات اللازمة والضرورية؛ لرفع مُعاناة المواطن وإيصال الخدمات للمواطنين بكل سهولة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة باشاغا أمس الإثنين بمدينة بنغازي.

وبحسب الصفحة الرسمية للحكومة على موقع فيسبوك؛ فإن هذه الميزانية الممنوحة ستُوفر احتياجات الوزارات ولجان الأزمة المشكلة لتقديم الخدمات اللازمة للبلديات في كافة ربوع ليبيا. (وال)

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