تراجع للدولار وصعود لليورو..«المركزي» يعلن أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار (الثلاثاء 30 اغسطس 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الخميس 30 اغسطس 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.9359 دينار، مسجلاً انخفاضا طفيفاً .

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 4.9359 دينار، والجنيه الاسترليني 5.7765 دينار، والدولار الكندي 3.7945 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2714 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.3142 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3438 دينار، والدينار التونسي 1.5389 دينار، والدرهم المغربي 0.4674 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الثلاثاء 30 اغسطس 2022: