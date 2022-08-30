تراجع العقود الآجلة لخام برنت اليوم الثلاثاء إلى 104.28 دولار للبرميل

تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، متخلية عن بعض مكاسب الجلسة السابقة، إذ تخشى السوق أن تؤدي زيادة البنوك المركزية أسعار الفائدة بشكل أكثر حدة إلى تباطؤ اقتصادي عالمي وانخفاض الطلب على الوقود.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر، 81 سنتا أو 0.7% إلى 104.28 دولار للبرميل، بعد صعودها 4.1% أمس الاثنين في أكبر زيادة منذ أكثر من شهر.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 96.68 دولار للبرميل، بانخفاض 33 سنتا، أو 0.3%، بعد ارتفاع بنسبة 4.2% في الجلسة السابقة.