ليبيا ومالطا تبحثان إمكانية استكشاف المناطق البحرية الاقتصادية بين البلدين

بحث وزير النفط والغاز محمد عون مع السفير المالطي لدى ليبيا تشارلز صليبا إمكانية استكشاف المناطق البحرية المقابلة للمياه الاقتصادية بين البلدين.

واقترح صليبا خلال الاجتماع الذي عقد في طرابلس، إمكانية دعوة وزير النفط والغاز إلى زيارة جمهورية مالطا لمناقشة آليات التعاون المشترك بين البلدين.

من جانبه، أكد عون أهمية دولة مالطا لمختلف نشاطات شركات النفط التي تدير عمليات بحرية ودورها في احتضان العديد من قواعد الإمداد لهذه العمليات.

المصدر: وزارة النفط والغاز

