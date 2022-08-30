وزيرة العدل تقف على حجم الأضرار التي تعرض لها مبنى مصلحة التسجيل العقاري بشارع الجمهورية

طرابلس 30 أغسطس 2022 ( وال ) – قامت وزيرة العدل بزيارة إلى فرع مصلحة التسجيل العقاري طرابلس للوقوف على حجم الأضرار التي تعرض لها مبنى فرع المصلحة بشارع الجمهورية إثر الأحداث التي شهدتها المنطقة في اليومين الماضيين .

وكان في استقبالها رئيس مصلحة التسجيل العقاري المستشار فرج المحمودي ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية ومدير مكتب شؤون الفروع ورئيس فرع المصلحة طرابلس ومدير إدارة المعلومات والإحصاء وبعض مدراء الإدارات والموظفين التابعين للمصلحة .

و طمأنت وزيرة العدل عقب هذه الزيارة كافة المواطنين والجهات العامة والخاصة بأن الاضرار التى لحقت بمقر الفرع لم تطل الوثائق والملفات العقارية حيث انها في اماكن آمنة

كما قامت وزيرة العدل بزيارة تفقدية إلى مجمع المحاكم بشارع السيدي بطرابلس للوقوف على الأضرار التي تعرض لها إثر هذه الأحداث .

وأكدت الوزيرة خلال الزيارة وجود بعض الأضرار المادية التي لحقت ببعض المركبات وبعض النوافذ الزجاجية وإصابة مبنى نقطة الشرطة القضائية وأن أعمال الصيانة قد بدأت ، والعمل في المحاكم والنيابات يسير بطريقة طبيعية .

الجدير بالذكر أن مجمع المحاكم يضم محكمة استئناف طرابلس ومكتب النائب العام ومكتب المحامي العام وإدارة التفتيش القضائي فرع طرابلس، وإدارة القضايا وعدد من النيابات الجزئية. (وال _ طرابلس)

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